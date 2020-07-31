台北市警方近日發動「安居專案」掃毒，在士林區搜索32歲呂姓男子住處時，當場查3小包安非他命，意外發現呂是現任北市勞動員就業服務處的約聘人員，呂被逮後辯稱是友人遺留，否認吸毒，但仍被依法送辦，勞動員回應表示，若該案查證屬實，將會與呂終止契約。

檢警日前接獲線報，家住士林區的呂姓男子涉嫌持毒，經循線追查，29日晚前往他的住處搜索，在裡面發現3小包安非他命，以及1包疑似安毒藥丸，隨即將他逮捕帶回偵訊。

檢警隨後查知，呂是現任北市勞動局就服處的個案管理人員，負責輔導更生人就業業務，而在此之前，呂陸續在該局職業安全科、勞動基準科擔任約聘人員，協助搜索職安資料和辦活動，今年4月曾辭職，但5月又考取轉至就服處工作。

據了解，呂在2018年時就曾持毒遭到查獲，29日晚被捕時，否認吸毒，辯稱是友人寄放，堅持要有法扶律師到場才願配合調查，後來還聲稱身體不適，想到醫院病房做筆錄。

台北市政府證實勞動局有呂姓約聘員工，表示他平時表現並無異狀，與同事互動也正常，29日聲稱腸胃炎請假，市府獲悉他持毒被捕後，表示一切靜待司法調查，若確實涉及刑案，將會終止與呂的契約及單位議處。

(中時 )