新北市目前規畫3座市場改建，其中新莊第一公有零售市場預計異地興建，但市場改建方式為BOT案，非以市政府本預算的方式改建，議員憂將引進全聯、頂好等連鎖超市進駐，新莊唯一的傳統公有市場恐消失，且也未規畫中繼市場，在地攤商該何去何從。

議員鍾宏仁說，新莊區有12個市場用地中，僅有1處公有市場，目前市府改建市場，採用BOT方式，而非以市政府本預算執行，擔憂委外廠商引進全聯、頂好等連鎖超市進駐，以超市或百貨公司取代市場，市府不應讓新莊的公有市場歸零，因此反對以BOT方式改建。

鍾宏仁表示，正在改建的板橋黃石市場，已興建完中繼市場，但新莊區尚未規畫中繼市場，在地攤商在改建時，又該何去何從，再者現今新莊已有42萬人口，南新莊應當也興建一座公有市場，期望市府重視新莊市民的需求。

經發局回應，新北市目前規畫板橋黃石公有市場、金山第一公有市場、新莊第一公有市場共3座市場改建，其中新莊公有市場將異地重建，將在新莊文高二用地興建新市場，市府考量預算，將以BOT方式執行。

經發局表示，在新市場闢建完成前，攤商會持續在原址營業，因此未尋找他處規畫中繼市場，待興建完成後，將由原新莊攤商搬遷進駐，目前也正盤點南新莊未開發的市場用地、其他公共設施用地，評估開發的可行性。

(中時 )