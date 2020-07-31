刑事局偵查第二大隊日前接獲情資，指新北市新莊區及中和區某社區大樓，深夜時分出入人員複雜，懷疑從事不法。專案小組前往搜索，破獲2個假交友真詐財的詐騙機房，逮捕13人到案，初估嫌犯2個月來得手100多萬元，其中，年紀最小的被害人竟是一名男國中生，被網路「大姊姊」騙了1000元。

專案小組成員會同刑事局除暴特勤隊，前往新北市兩處執行搜索拘提行動，發現新莊區的機房還裝設了高價防暴門，企圖防止警方上門查緝，除暴特勤隊以破門工具攻堅，過程中2名幹員的手臂及臉部遭破碎門片輕微劃傷及擦傷。

警方調查，21歲劉姓、25歲李姓主嫌，先在網路盜用帥哥、美女照片，在IG、臉書等網路社群註冊大量假帳號，再由集團成員使用假帳號彼此追蹤、按讚，藉以提升曝光度；待衝高人氣後，即於各大交友平台隨機追蹤或加被害人好友，大量發布「炫富照或輕鬆賺錢」的圖文及限時動態。

如有被害人私訊詢問，嫌犯即以「試用、體驗」等話術，要求被害人先加入「LINE理財群組」，再逐步引導被害人前往「NEW CENTURY新世紀娛樂城」或「星翊娛樂城」註冊加入會員，誆稱掌握網站系統漏洞，可保證獲利等，要求被害人儲值投資。

被害人上鉤後，嫌犯即搖身一變成為「LINE投資群」的「水軍」，假冒「已有高額獲利之投資客」，於群組內大力讚許共犯扮演的「老師」或「秘書」教導有方，聲稱只要聽取「老師」或「秘書」投資建議，即可快速致富。但等到被害人欲提領獲利時，嫌犯即以風控檢測帳號有問題，或疑似程式下注遭封鎖等話術拒絕出款，被害人才知遭受詐騙。

(中時 )