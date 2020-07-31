據共同社7月31日報導，日本自民黨當天在黨總部召開國防小組與安全保障調查會的聯席會議，通過了由黨內飛彈防禦討論小組彙總的包含擁有「對敵基地攻擊能力」的建議草案。包括在對方疆域內攔截彈道飛彈等能力在內，草案中要求採取致力於提高威懾力的新舉措。雖然考慮到黨內的謹慎意見而迴避了「對敵基地攻擊能力」等表述，但內容實為敦促擁有這種能力。草案最快將於8月上旬提交首相官邸。

草案以放棄陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾」計劃後需要替代方案為由，要求安倍政府展開探討。有關在對方疆域內攔截彈道飛彈等能力，草案指出將使其處於《憲法》範圍內，強調了堅持「專守防衛」想法的姿態。討論小組主席、前防衛相小野寺五典在會後就未使用「對敵基地攻擊能力」表述的理由向媒體解釋稱：「具有給人造成『先發制人攻擊』印象的危險性。『飛彈攔截力』的措辭更貼切。」

草案表明危機感稱，北韓正在實施被認為可低空變軌飛行的飛彈試射，並指出應對空中威脅是當務之急。草案也強調，應繼續維持飛彈防禦相關的美日基本職責分擔，同時提升同盟整體的威懾力與應對力。

安倍政府考慮結合自民黨的建議，進一步深化正在國家安全保障會議（NSC）展開的圍繞新飛彈防禦模式的討論，計劃9月內給出大方向。關於放棄「陸基神盾」計劃的原委和理由，草案稱「需要向國民做出簡明易懂的說明。」

所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。6月25日，日本防衛大臣河野太郎被問到放棄部署「陸基神盾」計畫，是否意味著想獲得先發制人攻擊能力的問題時，他表示，不排除各種可能性，靜待執政黨自民黨研議結果。

對於擁有該攻擊能力，不少看法擔心會脫離日本作為國策的專守防衛原則。日本政府的見解則是，即使按《日本國憲法》第9條也可對敵方基地進行攻擊。這是基於1956年時任首相鳩山一郎的答辯。鳩山當時指出「我認為憲法的宗旨不是坐以待斃」

(中時 )