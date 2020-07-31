中華電信31日宣布，Hami Video 5G館8月1日起於中華職棒樂天桃猿主場的周末賽事，推出4K高規格多視角轉播，5G客戶獨享免費看獨家主審視角、主視角、髮香視角、猿軍視角等精選視角，無論是本壘板打擊手揮棒力道、投手丘的奮力一擲、啦啦隊的火熱動感、牛棚球員們一舉一動都可無比清晰，一睹前所未有的賽事觀看體驗。

中華電信客戶除了可以盡情觀賞賽事轉播，下載「AR拍拍看」App即可呼喚樂天桃猿啦啦隊女孩巫苡萱、琳妲、籃籃、筠熹，觀賞影片互動及體驗AR合照。

未來中華電信另將結合當季主題推出AR互動體驗活動，所有照片皆可透過社群分享。

中華電信「5G之境體驗車」也在31日抵達台中草悟廣場，活動現場提供Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看、Hami VR沉浸式體驗及Hami雲端遊戲等創新應用服務，完成體驗還能抽最新5G手機、VR設備等價值超過萬元的加碼好禮。

中華電信今(31)日宣布即日起獨家正式開賣LG VELVET，搭配精采5G購機方案月繳1,399元，享限時折價3,000元及最高再折1,000元的振興方案優惠，購機專案價990元(36個月租期)，LG VELVET輕旗艦5G新機不搭門號的單機價格為19,990元。

LG VELVET擁有白色、綠色、炫彩等繽紛新色，搭配水滴鏡頭排列設計，打造宛如美味甜點的「蛋糕機」，搭載6.8 吋超大螢幕、主鏡頭4800萬畫素及3D Sound引擎音訊技術。

(工商 )