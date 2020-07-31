牧德科技（3563）31日董事會通過並發佈109年第二季合併財務報告，上半年度合併營收為13.63億，年減6%，毛利率66.10%，每股稅後盈餘10元。另董事會決議發放109年上半年度現金股利3元。

牧德預計將於8月13日於元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓)召開法人說明會。

(工商 )

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