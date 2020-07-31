台視八點檔《生生世世》近日劇情阿龐不倫婚外情，將家裡鬧得沸沸揚揚，觀眾不僅氣得牙癢癢，看正宮林嘉俐落寞神情也跟著鼻酸。30日播出收視再創新高，全體平均收視1.61、15到44歲平均收視1.28，家庭主婦有2.87，瞬間收視高點則是落在小三逼問阿龐離婚，此段有1.9。

31日播出劇情，方文琳約好姊妹林嘉俐看海散心，兩人在海邊聊了整夜一起看日出、唱歌，彷彿回到青春熱血的年代。兩人真實個性也都屬於行動派，方文琳表示，跟女性朋友有時候剛好彼此都沒事時，說出國就出國，或者半夜想吃宵夜就吆喝一起出門。方文琳說：「也曾經突然想試試一個人開車，從北到南去慢慢兜風，說走就走」。

林嘉俐讀大學時曾獨自一人搭火車到花蓮，從太魯閣一路走到天祥，她笑說：「途中經過一個隧道，入口處有人在賣手電筒，我不以為意，沒想到走到一半完全看不到光線，有一點小慌張」，不過當晚一人住了8人房，她開心說「太痛快啦，我只花300元就可以睡8人房，還在立霧溪旁邊，實在太享受了」，林嘉俐笑說，每回想到這段人生第一次的小壯遊，仍會覺得很過癮。

方文琳和林嘉俐在專業領域各自發光，遇到困難時兩人不吝互相扶持，大方給予溫暖。方文琳也說很喜歡劇裡兩個女人的互動方式：「話也許不用多，雙方一個眼神彼此都懂。」她透露若是有人要和她吐露煩惱，很願意傾聽當「垃圾桶」，但主動關心則是看與對方的交情，她表示：「一般不是有交情的，去關心怕被誤會探隱私，也或者當事者更怕別人在事件當時遇見過度關心的人。」

林嘉俐表示，劇本前期沒有太多對手戲，觀眾可藉著兩人的互動，體會到那個時代每個母親為了家庭、婚姻，犧牲了屬於自己的燦爛。不過原定在12月拍攝，讓她有點皮皮剉，她說：「我一方面期待，一方面又怕冬天海邊的外景，很冷的啊！但還好後來延到冬末春初，就比較舒服」。雖克服了氣溫，強勁海風卻變成拍戲難題，林嘉俐苦笑：「我劇中形象很端莊，但那天的海風把我頭髮吹成了瘋女人。」台視八點檔《生生世世》每週一至週五晚間8點播出。

林嘉俐在《生生世世》劇中經歷老公外遇，好姐妹方文琳約看海散心。（台視提供）

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