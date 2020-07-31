高雄市立高級中等以下學校109學年度新卸任校長布達暨交接典禮，31日在社教館演藝廳舉行，由代理市長楊明州親臨主持典禮，他感謝校長們在疫情期間，嚴格把關校園安全，將病毒杜絕於校門外，做師生們最堅強的後盾。

109學年度的新任、卸任及異動校長、幼兒園園長，共計105人，楊明州致贈退休紀念品給7位退休卸任校長，以感念他們一生無私為教育奉獻；教育局代理局長陳佩汝頒發新卸任校長聘書、監交印信，並期許校長們作為課程與教學領航者，共同創造優質的教育環境，讓高雄學子更上一層樓。

楊明州致詞表示，今年強碰新冠肺炎疫情，除了教育局及防疫團隊努力做好防疫工作外，也感謝各校校長及師生共體時艱，以嚴謹周全的態度協助進行各項防疫整備，共同落實防疫工作，全力將疫情防堵於校園外，提供學生們健康安全的學習環境。

楊明州表示，新學年度開始，期許各位校長們能以創新思維，持續推動翻轉教育，建構卓越教學專業團隊，深耕本土文化，落實推動雙語教育，打造智慧前瞻數位學習場域，引領發展適性多元特色課程，營造豐富學習環境，共同努力積極落實108課綱教育目標與願景，協助學生運用知識，發散思維自主學習，培養孩子接軌國際的全球視野及面對未來所需具備的關鍵能力，再創學校教育價值。

(中時 )