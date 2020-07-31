台中市主計處長蔣建中表示，此次總計追加50億，是台中市合併升格為直轄市10年來，歲入歲出平衡「首度不用舉債！」（盧金足攝）

台中市府31日下午舉行市政會議，通過2020年第1次追加(減)預算，包含捷運綠線、市政路延伸工程、公托公幼倍增、冷氣與營午餐食材等計畫、總計歲入淨追加50億3962萬1000元，歲出淨追加50億3962萬1000元，歲入歲出平衡；主計處長蔣建中表示，這是台中市合併升格為直轄市第10年來，每年追加減預算，歲入歲出相符，「首度不用再舉債！」

台中市府2020年包括總預算與附屬單位的預算規模為2266億，市府持續推動各項重大建設與政策，市政會議通過109年度第1次追加(減)預算，總計歲入淨追加 50億3962萬1000元，歲出淨追加50 億3962萬1000元，歲入歲出平衡。

副市長黃國榮表示，追加最多者為經濟發展支出28億3616萬3000元，占56.28％，主要項目為配合捷運綠線年底通車加速捷運烏日文心北屯線工程、道路橋樑養護小型工程、市政路延伸工程、南湖溪吊橋興建暨改建工程、排水護岸水利改善工程等。

其次為教育科學文化支出10億7047萬元，占 21.24％，主要項目為充實學校教學設備及電力系統改善計畫、學校午餐採用國產可追溯生鮮食材計畫、學校午餐廚房及廁所改善計畫、學校跑道修建計畫、棒足球場及風雨球場興建工程以及藝文場所整建等。

社會福利支出6億915萬元，占 12.09％，主要項目為長照2.0整合型計畫、加速公托倍增推動計畫及銀髮族假牙補助計畫。

主計處強調，歲入預算依來源別區分，主要稅課收入17億5435萬8000元、中央補助收入 29億4259萬6000元及其他收入1億6677萬4000元。

也因新冠肺炎疫情影響，此次追減因新型冠狀病毒肺炎疫情停辦或減辦之出國計畫及各項活動以及中央政策改變等辦理追減預算計約2 億9800萬元，供此次追加預算財源。

黃國榮表示，社福政策實踐與延續沒有等待空間，為讓市民從出生到養老都能獲得妥善照顧，在關照幼兒方面，將追加7700萬元加速推動公托公幼倍增計畫，讓孩子得到良好照顧，也減輕家長育兒負擔。

此外，關懷老人方面，市府積極向中央爭取16億元，持續佈建社區整體照顧服務體系，服務據點繼續保持六都第一。

黃國榮進一步說明，市長盧秀燕上任以來，認為青年是城市的主力，因此對於青年給予高度的支持與提供公共參與平台，成立青年事務諮詢委員會，今年更擴大辦理，期待能激盪出青年委員的創意與想法，讓有潛力及可實行的提案成為市府重要考量，也讓施政更貼近年輕世代。

「追加預算案通過送請台中市議會審議後，請相關機關配合審議時程，做好準備，應積極與議員多加說明、溝通協調」，黃國榮希望議員們的支持能讓第1次追加預算案能早日順利通過，讓市民生活更好，讓台中持續進步。

(中時 )