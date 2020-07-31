近年來台灣美甲美睫業盛行，但美甲美睫業技術參差不齊，高雄市樹德家商為了讓學生畢業後可以順利工作，特意率領31位菁英好手，共同參加「2020第16屆台灣盃全國美容美髮美甲美睫技術技藝競賽」，奪下9金的好成績。

五顏六色的指甲和捲翹的睫毛吸睛力十足，許多民眾為了美觀不惜砸大錢裝飾自己，美甲美睫業的獨特魅力促成了廣大商機，樹德家商不斷加強學生專業訓練，盼在同業競爭中脫穎而出，此次樹德參加美容界的全國重大賽事「台灣盃全國美容美髮美甲美睫技術技藝競賽」，共獲9金、5銀、8銅佳績，也成為此次中成為最亮眼的團隊。

弄弄頭髮、指甲和睫毛聽起來很平常，但需要非比常人的意力才能夠成功；而在此次競賽奪下化妝設計雙冠的黃世嬋出身新住民家庭，她的母親對於生活始終秉持著刻苦耐勞的精神，這也深深影響到她的求學路，一步一腳印從高一開始練習、考檢定、參加各項比賽，讓自己未來踏入職場可以更加突出。

樹德家商美容科主任江巧智表示，這些令人驚嘆的作品當中，學生們不僅要架構每件作品的形象設計，並帶入了平時在課程中累積而來的實務技能與創新設計外，還得加入社會人文思維，才能將生活的萬物融進作品中，轉化成獨特的美感，盼未來這群學子都可以以無限創意延續美學藝術的價值，甚至發揚國際。

(中時 )