大里區立德里8月1日由豐邑建設贊助，免費幫助弱勢家庭劍湖山一日遊，一位媽媽因為趕上班，無法親自報名，改寫報名信報名。（黃國峰翻攝）

中市大里區立德里8月1日將舉辦劍湖山免費一日遊，開放低收入家庭報名，一位里民日前寫了張A4紙， ㄧ大早貼在江和樹里長服務處門口，內容書明，要上班無法親自報名，孩子很期待等等，收到這樣的報名「信」讓里長很感慨，感到弱勢家庭的無能為力，號召民間企業能一起來幫忙。

日前上午9點，中市大里區立德里里長服務處，里長江和樹發現門口夾了一份A4大小的紙條，文後還附上身份字號等身家資料，心中一震，趕快定睛一看，是一位媽媽書寫著：趕時間去上班，可以留言報名「劍湖山及綠色隧道一日遊」嗎？孩子很期待！還說「謝謝辦有意義的活動，感覺很溫暖」文後留上母子身分證號等身家資料，還附上低收入戶證明文件。

江和樹表示，十九甲地區，傳統以來，弱勢家庭佔很高的比例，隔代教養很多，這次很感謝豐邑建設與里辦合作，提供20個名額給立德里附近地區的弱勢家庭公益旅遊（大人入園會及交通、食全免），收到這樣的報名信，心中很感慨，弱勢家庭是最常被冷落，但卻也是最需要幫助的，對一般家庭來說，到遊樂園是稀鬆平常的事，但對於弱勢家庭來說是多麽遙遠的夢想！相信這樣有意義的活動，讓弱勢家庭的孩子，也能夠實現與家人到遊樂園一同遊玩的夢想，留下與家人的美好回憶。

豐邑建設襄理許宏良指出，豐邑一直有社區服務，疫情後期響應政府的振興政策，舉辦社區一日遊活動，帶社區住戶一起去旅行，這次很高興社區活動升級成公益活動，與里長合作邀請中低收入戶一同出遊，費用全由豐邑支付，幫助弱勢家庭圓一個樂園夢。

(中時 )