第13屆春蘭盃世界職業圍棋錦標賽本賽24強震撼登場，本屆春蘭盃因疫情關係改採線上對弈，中、日、韓、台、歐美棋手透過網路直球對決，年僅19歲的許皓鋐六段代表台灣出戰，成功闖進最後8強，是當中最年輕的好手。

許皓鋐目前手持三冠，Elo等級分台灣第一(3451 分)，2019 年台灣獎金排名第一。 許皓鋐和春蘭盃可說是相當有緣，2016 年當時年僅15歲的許皓鋐首次代表台灣出戰春蘭盃，24強戰慘遭世界強豪辜梓豪淘汰，無緣晉級。

今年許皓鋐捲土重來，再度取得台灣選手代表權。春蘭盃本賽24強戰於29日全球同步線上舉行，許皓鋐六段穩健發揮，中盤勝代表中國的世界冠軍時越九段。今日16強戰，許皓鋐與代表中國的世界冠軍陳耀燁九段交鋒，中盤階段許皓鋐的勝率一度只剩 10%，沒想到關鍵時刻對手出現明顯失誤，許皓鋐緊咬不放，勝率突然暴增，讓在海峰棋院觀戰的棋士們驚呼連連!!許皓鋐最終持黑1.5目勝，闖進春蘭盃世界賽八強，這是台灣棋手首次在春蘭盃奪得好成績，同時也是台灣棋士九年以來再度打入世界賽，取得這個戰果，千般不易，期待許皓鋐再接再厲，邁向世界冠軍。

第十三屆春蘭盃世界職業圍棋錦標賽16強戰績如下：許皓鋐六段(台)勝陳耀燁九段(中)、柯潔九段(中)勝姜東潤九段(韓)、連笑九段(中)勝朴廷桓九段(韓)、唐韋星九段(中)勝申旻埈九段(韓)、范廷鈺九段(中)勝村川大介九段(日)、申真諝九段(韓)勝許嘉陽八段(中)、卞相壹九段(韓)勝楊鼎新九段(中)、朴永訓九段(韓)勝余正麒八段(日)。

(中時 )