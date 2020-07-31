在美中關係持續緊張與新冠疫情的影響下，美國民眾對中國大陸的反感快速增長，創下歷史新高。據最新民調顯示，有73%的美國人對中國大陸有負面觀感，此一比例為此項調查15年來最高點，另外只有22%的人表示對大陸有好感。調查還顯示，受訪者普遍認為中國大陸應該為新冠疫情在全球大流行承擔責任。

綜合外媒報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新報告顯示，73%美國人對中國大陸有惡感，已達到15年來最高點。其中對大陸「非常不喜歡」的比例也高達42%，比2019年春季調查的23%增加了近一倍。

中美關係最近跌至40年來的最低點，除相互關閉領事館、對彼此官員進行制裁外，雙方在知識產權盜竊、新冠疫情、香港《國安法》、新疆人權、南海領土紛爭等幾乎所有的議題上惡言相向。美國總統川普更為了推卸疫情失控的責任，反覆以「中國病毒」的名稱來稱呼新冠病毒，並指責北京在初期隱瞞疫情，甚至暗示病毒是由武漢病毒研究所洩露。

調查顯示，受到疫情擴散的影響，美國人對大陸反感比例自3月份來急升7%，此一數字比2年前上漲了26%，達到15年來最高水平。另外有64%的美國人認為大陸處理新冠病毒上做得很糟糕，有78%的人認為大陸應該為疫情大流行受到指責。

該中心自2005年起調查美國人對中國的態度，好感度與反感度在2012年持平，隨後對華反感者持續多於抱有好感者。在年齡分布上，年紀越長的美國人，對大陸越沒有好感。68%的受訪者對兩國未來經濟交往感到悲觀，這比去年5月兩國貿易談判陷入僵局時還高了15%。

調查顯示，有26%的美國人把中國大陸定義為敵人，57%的人認為大陸是競爭對手，只有16%的人形容其為伙伴。

位於華盛頓的智庫史汀生中心(The Stimson Center)東亞項目主任孫云對《南華早報》表示，最近兩國的關係持續惡化，上述調查結果不令人意外。而這種民族情緒也通常都是互相的，如果近期在大陸做類似民調，大陸民眾對美國的觀感應該也差不多。

(中時新聞網)