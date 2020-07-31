埔里近年因部分路段重新規劃、新建道路筆直，外來客恐因不熟埔里路況，導致路口車禍頻傳，5月至今總計部分路口總計共29件交通事故，為提升民眾行的安全，埔里分局要求交通組研議改善轄內交通設施，地方善心人士也捐贈太陽能 LED 爆閃燈等，即針對轄區交通事故熱點補強，防範道路事故發生。

南投縣向以推展觀光為主軸，而埔里分局位處南投縣內地理中心樞紐，各大風景區、國道等重要道路皆在埔里匯集，且部分重劃、新建道路筆直，外來客恐因不熟悉埔里地區路況，導致部分路段車禍頻傳。

尤以西安路、信義路口、中山路、北環路口及信義路、南安路口，3處危險路段5月至今，總計有29件交通事故，埔里分局長方秋梅為提升埔里、國姓地區民眾行的安全，要求交通組研議改善轄內交通設施與執法工作，針對分局轄區道路交通事故熱點加以補強，防範道路交通事故發生。

其平時熱心公益的法寶薩埵龍寺心觀上人與財團法人天中天佛教基金會圓護師父得知後，本於回饋地方的熱心，主動表示願意捐贈 30 座太陽能LED爆閃燈，針對事故熱點補強，另也捐贈80具警用防水肩燈給執勤員警使用，藉由紅藍閃爍肩燈在夜間執勤時獲更大保障。

方秋梅表示，車禍發生傷亡較多路段，盼藉由爆閃燈增設，有效提醒駕駛人減速慢行，另也將持續針對轄區內易發生酒駕及肇事路段、時段，編排勤務強化執法強度，藉由執法與交通工程改善雙管齊下，降低道路交通事故發生率。

(中時 )