企業雲端運算廠Nutanix（納斯達克交易所代號：NTNX）宣佈在「2020 年第三季The Forrester Wave：超融合基礎架構」評鑑中，取得業界領導地位。這份由Forrester調查機構發佈的報告共涵蓋11間「企業雲」超融合架構（HCI）供應商，根據其產品服務、市場佔有率及發展策略進行評估。

Nutanix在這三大指標中均取得最高評分，被譽為「業界領導者」。與其他獨立市場調查結果相同， Nutanix在急速發展的HCI業界中，具有其獨特的領導地位，並以亮眼的長期策略持續推動資料中心和雲端市場的創新發展。

Nutanix執行長暨董事長Dheeraj Pandey表示，Nutanix一直專注於讓『運算』隱形，從資料中心開始擴展至雲端，我們已邁向日趨混合和多雲的世界。這是我們長久以來的堅持，是帶領我們成為產業領導者的主要原因，讓我們得以提升客戶應變能力和生產力，為迎戰未來作準備。在新冠肺炎疫情的影響下，科技公司能否即時滿足客戶需求極為重要，包含業務連續性、無須手動操作的IT環境以及在私有雲及公有雲之間彈性轉換等。

Forrester Wave報告指出，Nutanix透過不斷創新、投資研發、打造強勁銷售能量、建立合作夥伴關係及收購跨領域和跨地區的客戶，成功實現其願景一一以不限於HCI的方式為企業提供IT服務，維持HCI業界的領先地位，進而成為產業領導者。

(工商 )