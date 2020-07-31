捷運汐止民生線延宕多年，第2期內湖至大稻埕路線開發案由台北市府負責，今日獲環保署環評審查會通過，後續將由台北市府修訂綜合規畫報告，提報交通部審議；新北市捷運局表示，北市府預計綜合規畫報告最快明年底獲中央核定，新北將爭取優先施作第1期的汐止至內湖段，第1期最快2023年動工、2030年完工。

捷運汐止民生線橫跨新北市汐止地區和台北市，雙北共同規畫推動，第1期為汐止區公所至內湖段，第2期為內湖至大稻埕，全線共15座車站、總長度17.4公里，新北市轄內有5站，皆位於汐止區。

捷運汐止民生線延宕多年，2009年第1期汐止到東湖的新北端通過環評，第2期部分由台北市負責，後因台北市府考量擱置，等了多年台北市府終將2期環評送小組審查，並在今（31日）審查通過。

新北市捷運局表示，如今汐民線全線都通過環評審查，北市府預估最快明年底前，綜合規畫報告獲中央核定，屆時新北將爭取優先施作第1期工程，經費未定、由新北和中央分攤，預計最快2023年動工、2030年完工，全線2035年完工，盼解決汐止區通勤問題。

(中時 )