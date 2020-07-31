讓世界看到台南、讓世界看見亮眼的台灣！美國GSBI非營利教育基金會主辦全球虛擬教室（Global Virtual Classroom, GVC）跨國專題合作競賽，台南市海東國小再度奪金，這也是海東國小15年參賽以來獲4金、1銀、6銅，今天第四度獲邀至總統府接受表揚。蔡英文總統感謝教育部、台南市政府教育局及相關贊助單位，對學生的協助與支持，也恭喜海東國小師生獲得金牌。

代表市長黃偉哲致詞的教育局長鄭新輝表示，能接受總統表揚讓海東國小師生備感榮耀，感謝教育部支持與海東國小師生的努力，透過每一次參與國際賽事的優異表現，不僅讓世界看到台南，也讓世界看見亮眼的台灣。

鄭新輝指出，本次競賽大會主題為「閱讀：通往世界之窗」(Reading： A Window To The World），全世界共74個國家參賽，每一參賽隊伍由大會隨機分組，海東國小與美國、印度各一所學校分在同一組。

參賽27位六年級學生，在王世宇、林彥玲教師的指導下，利用課餘時間一起討論製作，歷時半年完成圖文並茂的「唐詩介紹和分享」，以及「現代新詩的創作」，將中文之美、創作的新詩與文化，分享給印度和美國的學生，甚至全世界。

鄭新輝說，108新課綱強調素養導向與跨領域問題解決能力的培養，本次跨國專題合作競賽正是學生問題解決能力、科技力以及全球溝通力的展現。

他強調，台南市配合新課綱並落實「扎根基礎、迎向未來」的教育願景，自108學年度起積極推動「問題導向學習」(PBL)，以培養學生問題解決和發表能力為核心，讓學生從在地生活中去發現問題，由小組合作中探索解決方法，並從發表解決方案中展現自己，海東國小學生表現非常亮眼。

(中時 )