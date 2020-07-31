美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室於本週四將毅力號（Perseverance）探測車送上太空，展開火星之旅。發射時間為美東時間7月30日上午7:50，預計將於2021年2月登陸火星。英飛凌科技（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）旗下的IR HiRel公司，為該探測車提供了數千件經過抗輻射強化（Rad Hard）的關鍵元件。

這是該公司電力電子元件第五度登上NASA的火星探測車，相關任務始於1997年的旅居者號（Sojourner）、2004年的機會號（Opportunity）和精神號（Spirit）以及2012年的好奇號（Curiosity）。

IR HiRel副總裁暨總經理Eric Toulouse表示：「IR HiRel非常榮幸能在過去數十幾年間為太空計畫供應高可靠度的電源轉換解決方案。本次火星毅力號的發射，為太空探險領域立下了另一個重大里程碑，我們深感榮幸，能夠以我們的半導體技術產品助力實現本次的太空船計畫。」

探測車上包括許多強固的子系統，包括：飛行電腦、馬達控制、雷達和任務儀器套件等，皆整合IR HiRel的太空級MOSFET、IC和其他電源控制產品，在嚴峻的太空環境下，亦能確保其可靠運作。

毅力號配備開創性的科學儀器套件，可在嚴峻的火星環境下執行測試新技術，以及進行最尖端的研究。目的皆為找出火星是否有可供人類居住的條件，以及遠古時代是否曾有微生物存在的跡象。內含IR HiRel半導體的探測車特定儀器包括：

Mastcam-Z：桅桿安裝式高解析影像攝影機系統，具備全景、立體成像和變焦功能。

SuperCam：配備攝影機、雷射和光譜儀，用於搜尋可能與火星過去活動相關的有機複合物。

X射線岩石化學行星儀（PIXL）：用於尋找過去火星微生物存在的跡象。

拉曼和發光掃描可居環境有機化合物（SHERLOC）：這是一部紫外光光譜儀，能精密偵測礦物、有機分子和可能的生物跡象訊號。

火星氧氣就地資源利用實驗（MOXIE）：旨在以火星大氣層的二氧化碳中產生氧氣。

英飛凌與IR HiRel針對太空與其他嚴苛環境推出獨特、具備高可靠度、抗輻射強化的電源轉換與射頻解決方案系列。其中，通過飛行考驗的HiRel產品更是受到廣泛太空船電子系統的採用。

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