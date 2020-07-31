太極門52筆不動產遭查封，31日進行土地法拍，現場匯聚太極門弟子與公民團體共500多位民眾，拉起300公尺長布條抗議，最後土地標案無有效標，擬將於8月12日再次拍賣。
平反1219行動聯盟發言人徐小涵表示，太極門稅務案爭議24年，最高行政法院在2018年判決認為太極門為氣功武術修行門派，無稅務問題，但在1991至1997年間，檢察官侯寬仁在1996年間，以假證據、假證人蓄意造假，衍生課稅問題，如今太極門資產又遭強制法拍，認為這不只是稅務，更是政治整肅的問題。
國稅局苗栗分局回應，太極門稅務案依法執行，在最高行政法院判決確定後，按照作業程序，若逾期未繳，即依法移送行政執行署強制執行。31日行政執行署新竹分署在苗栗辦公室，拍賣太極門在銅鑼山區的52筆土地。
由於現場許多民眾手持標單欲現場投標，卻被拒於門外，高喊痛批黑箱作業拍賣程序違法，。行政執行署新竹分署說明，此次拍賣公告事項第2點規定，本件採通訊投標方式，不併行現場投標；投標日時及場所，自公告日起到開標日前1日止；本件應採通訊投標，如採現場投標者無效。由於第一次拍賣無人得標，新竹分署將接續於8月12日進行第二次拍賣程序。
太極門案義務辯護律師蔣瑞琴說明，太極門稅務案有許多瑕疵，13年前刑事三審判決確定無罪、無稅，最高行政法院也判決認定81年度綜所稅為錯誤課稅、錯誤判決，對此提出聲明異議，由行政執行署審理中，卻仍強行拍賣，程序明顯違法。
(中時 )
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