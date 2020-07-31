太極門弟子不滿太極門銅鑼山區土地資產，遭行政執行署新竹分署法拍，與公民團體約500人，到法拍會場外高聲抗議。（何冠嫻攝）

太極門弟子不滿太極門銅鑼山區土地資產遭行政執行署新竹分署法拍，３１日與公民團體約500人，到法拍會場外拉布條抗議。（何冠嫻攝）

太極門弟子不滿太極門銅鑼山區土地資產遭行政執行署新竹分署法拍，與公民團體約500人，到法拍會場外拉布條抗議。（何冠嫻攝）

太極門弟子不滿太極門銅鑼山區土地資產遭行政執行署新竹分署法拍，與公民團體約500人到會場外高聲抗議，警方出動多名警力維護秩序。（何冠嫻攝）

太極門52筆不動產遭查封，31日進行土地法拍，現場匯聚太極門弟子與公民團體共500多位民眾，拉起300公尺長布條抗議，最後土地標案無有效標，擬將於8月12日再次拍賣。

平反1219行動聯盟發言人徐小涵表示，太極門稅務案爭議24年，最高行政法院在2018年判決認為太極門為氣功武術修行門派，無稅務問題，但在1991至1997年間，檢察官侯寬仁在1996年間，以假證據、假證人蓄意造假，衍生課稅問題，如今太極門資產又遭強制法拍，認為這不只是稅務，更是政治整肅的問題。

國稅局苗栗分局回應，太極門稅務案依法執行，在最高行政法院判決確定後，按照作業程序，若逾期未繳，即依法移送行政執行署強制執行。31日行政執行署新竹分署在苗栗辦公室，拍賣太極門在銅鑼山區的52筆土地。

由於現場許多民眾手持標單欲現場投標，卻被拒於門外，高喊痛批黑箱作業拍賣程序違法，。行政執行署新竹分署說明，此次拍賣公告事項第2點規定，本件採通訊投標方式，不併行現場投標；投標日時及場所，自公告日起到開標日前1日止；本件應採通訊投標，如採現場投標者無效。由於第一次拍賣無人得標，新竹分署將接續於8月12日進行第二次拍賣程序。

太極門案義務辯護律師蔣瑞琴說明，太極門稅務案有許多瑕疵，13年前刑事三審判決確定無罪、無稅，最高行政法院也判決認定81年度綜所稅為錯誤課稅、錯誤判決，對此提出聲明異議，由行政執行署審理中，卻仍強行拍賣，程序明顯違法。

(中時 )