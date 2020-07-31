雖威力彩頭獎31.7億已2位幸運兒抱回，但話題仍然持續延燒，今(31)日就有網友表示，自己以前常酸台彩，「很會編故事唬爛，怎麼可能真的差1碼就和頭獎差身而過。」沒想到這慘案真實發生在他身上，讓他崩潰的說「想不到發生在自己身上這麼痛苦…」

網友發出自己買的彩券，可以看見真的和頭獎差1碼，讓他錯過抱回億萬的機會。(圖擷取自PTT)

原PO在PTT上發文表示，自己口嫌體正直，雖然常酸台彩，但這次高額的獎金讓他也忍不住跟風，花了800元包下二區，很幸運的中了三獎1注、四獎7注，共實拿23萬，但事實卻讓他很痛苦，因為他只和頭獎差1個號碼，「真的很痛苦，以前都笑新聞跟頭獎擦身而過的人，一定會崩潰，想不到這次卻發生在自己身上。」

他也接著懺悔的說：「人就是這樣，只有遇到了才會選擇相信。這次可能是老天叫我別再酸台彩了...」並說，痛苦是比較出來的，「那些中二獎省700元不包二區的人，現在是否站在頂樓吹風呢？」

底下網友看到彩券也紛紛留言，「很好了，我才中300」、「酸台彩能中28萬，我也來酸」、「有錢才可以談包牌」、「分喔」、「恭喜你。」

(中時新聞網)