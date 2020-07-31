台灣房價高居不下，讓大多數年輕人恐怕辛苦工作賺一輩子也買不起，連擁有超過價值6億台幣房產的綜藝大哥胡瓜，日前受訪談及房價遲遲降不下來的原因，也忍不住嘆氣。

據聯合報報導，胡瓜從20年前就開始為退休後的生活做準備，陸續買下6棟房產，總價值約6億台幣。但即便經濟能力勝過大部分人的他，也對於台灣房價居高不下的現象感觸良多，嘆氣揭開背後原因，認為再貴的房子，只要幾千個人之中有1、2人買，那房價就訂在那裏，降不下來了。

此外，胡瓜還透露曾遇過房仲推薦一間位於信義路上的40年老房子，面積超過80坪，開價約1.2億，讓他有些心動約看房，但還沒到看房日那天就被人買走了，連看都不必看。

前陣子網友好奇在PTT發文提問「什麼情況會讓台北房價往下跌？」吸引不少網友留言「天災人禍」、「當價格下跌時，你也不會想住了」、「大家都不想買的時候 價格自然會下跌」、「認真回 遷都 陽明山火山爆發唯一解」、「你家便宜賣不就下跌了」。

(中時新聞網)