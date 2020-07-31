由於前總統李登輝昨天病逝，中職今（31）日在桃園棒球場的統一獅與樂天桃猿之戰，賽前舉行默哀儀式，感念李前總統曾對中職的一段支持情緣。

當年中職草創時期，造成全台大轟動，球迷湧躍入場看球的熱況，連前總統李登輝都感受到了，他曾兩度為中職的明星賽、開幕戰開球、也為台灣大聯盟元年開幕賽開球。

當時李前總統來到中職比賽現場，看見人山人海的盛況，臉上展露燦爛笑容，而他曾經期勉中職球團好好經營、不要讓人氣散掉了，李前總統對職棒經營精髓一言中的。

因為沒料到1996年李前總統開球之後的中職，隔年爆發職棒賭博案，讓廣大球迷失望了，隨之球場人氣散迭、票房暴跌，李前總統再也沒有踏進中職的賽場。

如今李前總統仙逝，今天桃園棒球場計分板上的國旗降下半旗，賽前元老級球團統一獅與新球團樂天桃猿的兩隊球員、教練紛列於球員休息室前，脫帽默哀1分鐘致敬，感念李前總統曾為職棒的嘉勉，「哲人日已遠，典型在夙昔。」

(中時 )