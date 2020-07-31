營建工程缺工，成為建商的痛，台灣省不動產開發公會理事長黃啟倫31日更語出驚人，大嘆建商的無奈，他說，缺工問題的嚴重程度，遠超乎想像，不僅所謂四大包的發包價格上漲大約三成，發包後更需要等半年之後，才能施工，昔日號稱百業領頭羊的「建築開發業」，竟然淪落到「替包工的工頭打工」的地步。

台灣省不動產開發公會7月31日在高雄召開會員代表大會，全國各地的縣市不動產開發公會、以及代銷公會要角都到齊，並邀請內政部建築管理組長高文婷以「營建政策之變革與展望」為題，發表專題演講。

台灣省不動產開發公會理事長黃啟倫指出，國內營建工程缺工問題的嚴重程度，絕對難以想像，不僅模板工程、泥水工程、水電工程、鋼筋綁紮工程等所謂的四大包商，發包價格上漲大約三成，即使順利發包之後，還要再等半年之後，才能施工。

黃啟倫大嘆，讓建商感到憤忿不平的是，昔日號稱百業領頭羊的「建築開發業」，如今竟然淪落到「替包工工頭打工」的地步，為了解決建商的痛，在中華民國不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全的帶領下，他和台灣省不動產開發公會的理監事、全國各市縣不動產開發公會的理事長，透過立委居中安排，聯合拜訪政府高層，今年6月16日傳出初步佳音，「或許今年10月間，將會有具體成果」。

至於預拌混凝土價格持續不合理上漲問題，黃啟倫指出，相信大家都知道黑幕重重，而且繪聲繪影，但在大家的努力之下，雖然無法竟全功，但，價格上漲的腳步與幅度，已經放慢、緩和了不少，未來，還會持續努力爭取價格合理化。

他說，公會將持續為全體會員建商爭取合理權益，包括向主管單位建議，建築技術規則建築施工編第46條之6「分戶樓板衝擊音隔音構造」，109年7月1日起，先由公有建築物試辦3年，俟確定工法可行及材料供應無虞後，再予實施；檢討房地合一稅制，修正所得稅法第14條之4規定，考量土增稅與所得稅重複課徵，建議調降房地合一所得稅率，減半徵收、外資投資與置產，建議修正比照國人稅率。

(工商 )