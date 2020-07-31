人力成本逐年提升，加上環保標準趨嚴，這次又受到新冠疫情影響，國外訂單因勢順延，為面對現狀，和成(1810)董事會7/31日決議，為適應疫情下的挑戰，決定調整經營策略。中國大陸蘇州廠自2020年8月1日起全面停止生產。未來將改以委外代工生產(OEM)會由和成菲律賓廠或外購等方式進貨，在當地銷售。

和成中國大陸蘇州廠目前主要生產馬桶、臉盆、水箱等衛浴設備為主，產能以臉盆占多數，數量約100萬及20萬件。

據了解，和成蘇州廠從1994年進駐生產後，只有在2001年至2006年的期間有獲利，其餘都處於虧損。

和成指出，近幾年來，中國大陸當地政府要求企業對員工進行五險一金的保障，又逐年提升基本工資；加上，對傳統產業所執行的環保標準日趨嚴格，對和成來說，成本負擔逐年加重。

2019年，和成中國就虧損了新台幣1.43億元。連帶讓台灣母公司當年的稅後淨利縮水，只有4791萬元。

而由於受到中國大陸市場連年虧損的影響，和成母公司近十年來的業績都是處於小賺或虧損的局面。

根據和成的估算，未來在中國大陸市場若以委外代工生產，或由零關稅的菲律賓廠進口，甚至在當地外購，自行在市場銷售，成本會比自行生產低，且，獲利的可能性非常高。

和成目前主要的生產線仍以台灣為主，現在有鶯歌一廠、鶯歌二廠、桃園八德廠；另外，大陸蘇州廠、菲律賓廠也有生產線。

和成樂觀預期，中國大陸蘇州廠停工關廠後，母公司相對的成本負擔可減輕不少，未來公司在經營策略改變後，獲利空間可望加大。

和成指出，目前蘇州廠的員工約有200人，和成將會配合當地政府相關勞工法令，分階段縮減人力。

至於蘇州廠未來的使用方向，和成指出，蘇州廠約有265萬平方米，土地價值約十億元。未來是要開發、出租或出售，則要等公司與當地政府協商，以及董事會討論後再決定。

(工商 )