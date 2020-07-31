台南下營區公所31日舉行今年度模範父親及孝行獎表揚活動，溫馨歡樂的氣氛，搭配幼兒園孩子們天真無邪的舞蹈演出，模範父親及家屬們也熱烈鼓掌。

本次接受表揚的模範父親，從最年長85歲至最年輕56歲，均是無怨無悔、默默的為家庭、事業打拚，為了就是要維護幸福和樂的家庭，主辦單位特別邀請獲選晶鑽爸爸之親朋好友蒞臨參與並共同合影，為這榮耀的一刻留下美麗回憶。

今年獲選晶鑽爸爸共12位，分別為下營里姜福來先生、仁里里陳秋林先生、宅內里陳榮信先生、後街里蔡茂松先生、新興里曾邦郁先生、營前里柯加明先生、大吉里林津先生、茅營里馮添課先生、開化里洪明德先生、西連里林新添先生、賀建里方丁聰先生、紅甲里顏彰仁先生。

榮獲市府晶鑽爸爸表揚的張青鑑先生，除了對於子女、家庭相當重視外，更盡己力嘉惠家鄉，尤其家鄉在0823豪雨損害慘重，獲悉消防局下營分隊為因應災情勘查救災，但卻苦於裝備不足，慷慨解囊購置災情勘查車，以保障家鄉與區民，這種小對子女之愛，大到對家鄉的愛，其代表本區晶鑽爸爸接受市府表揚乃實至名歸。

孝行獎得獎人謝雅雯女士，上有公婆及8個大姑，但姑嫂間相處都很融洽。謝女士的公公今年100歲，兩年跌斷鎖骨，因此全心全力協助公公的一切日常照護，謝女士不將照顧視為一種憂心操勞，而是一種陪伴，其孝行令人嘉許。

下營區長姜家彬表示，「爸爸」是男人最溫柔的名字、「父親」是男人最堅毅的名字，不管是爸爸還是父親，所代表的是堅毅外表下所隱含的鐵漢柔情，在這個特別的日子裡，預先祝天下所有的父親，父親節快樂。

(中時 )