清水第一公墓鄰近山坡地遭不肖業者傾倒工程廢棄物，將成為附近鹿寮北溪嚴重汙染源。（市議員王立任提供／陳淑娥台中傳真）

清水第一公墓鄰近山坡地遭不肖業者傾倒工程廢棄物，市議員王立任邀相關單位會勘。（市議員王立任提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水第一公墓路口位於鹿寮北溪旁山坡地及上游，高達7處竟遭不肖業者傾倒混泥土、磁磚、油漆桶、床墊及座椅等垃圾，淪為事業廢棄物的天堂。市議員王立任昨日會勘表示，擔心成為附近鹿寮北溪的嚴重汙染源，疾呼相關單位施鐵腕加強查緝開罰。

王立任表示，中航路三段的清水第一公墓路口位於鹿寮北溪旁山坡地及上游，離鹿寮北溪僅100公尺，若大雨一來，垃圾及事業廢棄物將被沖刷進溪流，直接汙染地下水源，下游的鹿寮湧泉也會遭殃。

王立任提到，該路段至少有7處遭垃圾及事業廢棄物傾倒，現場竟還有大型廢棄物如混泥土、磁磚、油漆桶、床墊及座椅等，亂象愈來愈嚴重。由於該路段鄰近公墓又偏僻，也未設置監視器，才會被不肖人士盯上當作傾倒廢棄物地點。

環保局指出，將在該地段附近建置禁止丟棄垃圾告示牌，以及增設縮時攝影機。警察局則表示，會加派警力加強巡邏，以防止不肖業者偷倒事業廢棄物。

王立任表示，海線地區保存著許多大自然資源，理應珍惜，希望民眾能透過合法管道處理垃圾及事業廢棄物，市府也應立即啟動調查打擊不法，揪出汙染行為人並嚴懲不貸。

(中時 )