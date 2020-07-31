受新冠肺炎疫情影響，華山基金會獨居老人只能宅在家，無法外出透透氣，由於目前疫情趨緩，昨日他們拾起童心，開心走出戶外打機台充當「電競高手」，只見阿公阿嬤架式十足不輸小朋友，直呼下次還要再來！
華山基金會指出，每年定期辦理大小活動，讓平時只能孤單宅在家的阿公阿嬤有參與戶外活動的機會，但因受疫情影響，基金會除經費短缺外，防疫期間也擔心長輩感染，故暫停辦理所有群聚活動。
華山基金會表示，由於疫情趨緩，長輩總是詢問何時可以出去玩，剛好湯姆熊歡樂世界主動提供機會與基金會配合，昨日請來幼兒園小朋友與長輩一起同樂。湯姆熊歡樂世界指出，許多遊戲很適合老年人一起活動，除了動動手、動動腦外，更可預防失智。
許多長輩與小朋友在湯姆熊哥哥姊姊引導下，分組PK保齡球、打殭屍、彈鋼琴、釣魚等電競擂台，還特地安排體驗遊園車，長輩們拾起童心卯力打機台，架式十足不輸小朋友，渡過歡樂難忘的一天。
華山基金會指出，湯姆熊歡樂世界也是疫情企業受災戶，但仍慷慨做公益招待弱勢長輩們，並提供場所讓華山基金會擺放發票箱，並鼓勵員工及民眾做公益，義舉令人非常感動。
(中時 )
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