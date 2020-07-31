全長於1.5里的百果山自行車道是熱門路線，而2009年啟用的卡達車休憩園區設有賞景平台、停車架、單車特技場等，是單車族最佳中繼站，看台木質地板經常破損，近日由在地企業贊助，將重鋪環保塑膠仿木材質，預計9月底就能完工。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄(前左)上午至百果山湶洲寮卡達車休憩區自行車道視察，關心木棧道與木質地板修繕進度，他表示員林市好吃又好玩，強化公共建設、發展觀光，擴大社會福利，才能實質有感，也更能永續經營。（謝瓊雲攝）

員林市公所將舉辦振興消費摸彩，凡自7月15日起來員林消費、每滿500元，就能憑發票參加抽獎，最大獎為一輛汽車，總獎項價值150萬元；預計11月起至明年1月，每月抽獎1次，若加上彰化縣府推出的方案，等於每1次消費、有2次抽獎機會。

游振雄表示，鼓勵市民和外鄉鎮市民眾來員林消費，共準備9輛gogoro機車和1輛汽車，預計11月起每月抽出3輛機車，汽車則壓軸留待明年1月抽出，盼藉此鼓勵更多人來員林旅遊、消費，買愈多中獎機會愈多。明年元旦還將推出結合悠遊卡支付功能的「員林幸福卡」，除了享有許多消費折扣、看診掛號費減免，更能持卡免費搭乘往返市區接駁的幸福小巴。

公所指出，員林幸福卡將發給全市近12.5萬市民每人一張，在全市特約運動場館、醫療院所、一般店家消費，就可享優惠或費用減免；也歡迎業者、機構，主動和公所文化觀光課洽談簽約。

社會課長曹以欣說明，2輛幸福小巴每車次可載運20多人，市民持幸福卡免費搭、外地遊客則需感應扣款或扣點。初步規劃平日路線有兩條，第1條西南區、東區路線為：萬年宮-大饒香山寺-大明活動中心-至賢宮-瑤皇宮-三義社區活動中心-承天宮-員林慈天宮-員林三聖宮-員生醫院-員林基督教醫院-員林火車站-員榮醫院-員林市公所。

平日另1條東區路線，則預計停靠崙雅社區發展協會、林厝里坡姜巷、出水社區活動中心、湖水社區活動中心、東山鎮興廟、東北社區托兒所、員林戶政事務所和員林市公所。

最受矚目、期待的假日觀光路線，則從員林火車站出發，行經員林公園，再往百果山遊樂園、藤山步道、琉璃仙境和圓林園等景點遶行一圈，初期安排每2小時發一班車，方便市民、遊客搭幸福小巴休閒玩樂。

游振雄指，近來各鄉鎮是否發現金振興經濟引發熱烈討論，員林市也有代表提案建議跟進，他表示尊重，但近年員林市積極建設，公設配合款支出不少，若再發放現金給全市市民，將擠壓到其他公設發展，盼透過幸福卡擴大福利，讓市民的「有感」更長遠，正面且長期地刺激消費經濟。

(中時 )