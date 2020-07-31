法務部廉政署於29日在國立台灣美術館演講廳舉辦「109年透明晶質獎試辦成果觀摩會暨頒獎典禮」，竹市警局從10個評選機關中脫穎而出，榮獲法務部廉政署「透明晶質獎」特優機關。

市警察局長鄧學鑫代表受獎，他指出，警察局為提升整體廉能，推動透明公開的透明廉能主軸策略，持續推動治安平穩、交通順暢及為民服務品質提升作為工作重點，且為因應將來之趨勢，警察局亦不斷超前部署，透過新竹市政府對本局的支持，努力朝「智慧、安全」城市的目標發展。

在治安方面，竹市警局持續強化影像平台整合系統，透過全市固定式監視器，結合警政署m-police系統，及自購機動式遠端遙控監視設備、GOPRO隨身攝影機，將重點治安現場影像即時傳輸至指揮中心，並配合定位系統，讓指揮官透過影像及定位掌握現場狀況，發揮指揮功能。

在交通執法方面，為增進罰單處理的效率與正確率，建立智慧型交通執法管理系統，簡化人工處理流程，大大降低錯誤率，並強調兼顧強化機敏性資料安全，降低人為關說事件與提升罰單處理效能。為民服務方面，為健全民眾報案流程，對於刑案被害人部分設置刑案被害人簡訊慰問管理系統，針對轄內各項刑案，以簡訊告知民眾案件偵辦情形，讓民眾了解案件進度，建立警民雙向溝通管道。

同時，竹市警局本年度在推動數位無線電通訊系統建置品質為全國第2、非6都第1，警用無線電在對治安、毒品防制及重要時段交通維護助益良多，尤其刑事偵查及執行特殊勤務時更需要有保密性高及良好通訊品質的需求，現行警用無線電系統建置至今已使用18年，因此今年更提升新型數位無線電通訊系統建置，以維護第一線員警同仁執勤安全與通訊保密需求，並讓新竹市提升為更好的智慧安全城市。

鄧學鑫表示，創新作為強化治安平穩、交通順暢及為民服務品質，同時也導入最新科技，結合現有設備，提供不受時空限制的智慧服務，提高廉能創新價值，感謝法務部廉政署及各方評審委員的肯定，將持續努力提升為民服務品質。

(中時 )