韓國38歲女星宋慧喬，2008年拍攝電視劇《他們生活的世界》與玄彬假戲真做，自去年與宋仲基離婚後，又傳出與舊愛玄彬復合，近日陸網更瘋傳一張由韓國網友所拍到的玄彬宋慧喬深夜溜狗照，令復合說又起，同時也逼得宋慧喬經紀公司不得不回應了。
有傳玄彬在今年2月份大手筆於京畿道楊坪買房置產，近日陸網更瘋傳一張由韓國網友所拍下的偶遇玄彬在楊坪遛狗照，聲稱照片中的模糊女子身影就是宋慧喬，令「玄彬宋慧喬」這5字瞬間衝上微博熱搜榜，引爆討論潮。
對於復合傳聞，稍早宋慧喬經紀公司也首度向韓媒回應：「沒有回應的價值！」更稱在這段時間內，陸媒一直展開想像的翅膀，胡亂報導也不是一兩天的事了，透露宋慧喬目前正討論各種作品，並沒有什麼特別的事可分享，看的出來火氣不小。
大陸網友也不甘示弱地反諷宋慧喬經紀公司，「之前也否認了大陸媒體報導的『雙宋離婚』，結果不也是真離了」。玄彬所屬經紀公司亦否認復合，「傳出的戀愛傳聞並不屬實。」
(中時新聞網)
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