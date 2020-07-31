捷運汐止民生線環評通過，議員要求盡速完成捷運高架化下方吉林街拓寬。（許家寧翻攝）

延宕十幾年的捷運汐止民生線，31日下午經第380次環評審議通過，預計明年完成綜合規畫，力拼後年動工，市議員張錦豪表示，汐止交通不能因北市態度一延再延，要求侯市長在環評通過後，未來捷運高架下方的吉林街應立即拓寬為四線道，紓解汐止往內湖車潮。

全線橫跨新北汐止及台北市的捷運汐止民生線，為雙北市共同推動，今通過第二期路線內湖至大稻埕環境影響評估，汐民線全線環評通過審查，後續將進行綜合、細部規畫並提報中央審議、核定，第一期汐止至內湖段將優先施工，預計14年全線完工。

張錦豪指出，多次在議會要求侯市長，汐民線必須在他2022任期內實質動工，並非核定，現在環評過了之後，也希望捷運局再接再厲，接下的綜合規畫等各約一年時間，他主張新北市應該超前部署，將交通部及國發會的審查併行處理，節省動工時程。

張錦豪說，因應捷運高架化，下方的吉林街應該盡速從8米拓寬為16米四線道，但其中牽涉協調北市將11號水門拓寬部分，每次只要牽涉到兩市銜接介面，都要看他柯市長老人家臉色，希望侯市長繼續加油，強調「新北絕對沒比人卡細漢！」

(中時 )