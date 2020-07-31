女子赤裸坐噴水池(影片源自Youtube)

今年夏天相當炎熱，氣溫屢創新高，7月24日台北觀測站甚至出現攝氏39.7度高溫，打破觀測站歷史紀錄，不僅台灣熱的像烤番薯，全世界許多地方也出現熱浪，位於中亞的吉爾吉斯，一名網友分享一段影片，只見一名全裸女子坐在噴水池裡沖水降溫，表情相當陶醉。

網友分享的這段影片，事發地點位於首都比什凱克（Bishkek），一名皮膚白皙的女子，一絲不掛坐在路邊噴水池裡沖澡，不顧旁人、沉浸在自己世界裡，兩名員警走到水池旁邊，先是口頭勸說，要女子快點離開噴水池，但女子似乎不甩員警，躲在水柱後面，還「抱住」水柱，就是不肯上來，讓其中一名菜鳥員警看的目瞪口呆。

另一名員警發現勸說無效，直接脫下鞋子進入噴水池，試圖將女子拉出來，但女子不願意配合，經過幾番拉扯，女子終於被員警拖出噴水池。影片曝光後引起熱議，不少網友替員警感到擔心，認為應該找女員警來處理這名女子，「這樣會被反告非禮」、「這女的很做自己」、「沖澡的樣子也太從容」、「警察想看清楚才把她拉出來啦」。

(中時新聞網)