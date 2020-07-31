錢欣郁、江志倫及陳彥鈞各自演繹《鬼滅之刃》中的重要角色，如炭治郎、我妻善逸及富岡義勇。(王寶兒攝)

打破大眾不愛聽中文配音的印象，《鬼滅之刃》中文版配音員簽名會人氣超高。(王寶兒攝)

日本動畫《鬼滅之刃》中，演繹「我妻善逸」一角的日本聲優下野紘曾在年初來台，吸引大批漫迷熱情與會。第1屆台北國際ACG博覽會今(31)日則邀來《鬼滅之刃》中，為主角群配音的台灣配音員錢欣郁、陳彥鈞及江志倫舉辦簽名會，現場人氣絲毫不輸下野紘，他們更群起挑戰《鬼滅之刃》台語配音，現場歡笑聲不斷。

部分民眾對中文配音後的電影、動漫抱有排斥心理，但《鬼滅之刃》中文配音版本卻廣受不少粉絲認證。主角群中，配音難度最高的角色當屬時不時高音尖叫的我妻善逸。飾演此角的江志倫笑說，最初很不喜歡善逸，覺得他「很吵又很弱」，但隨著角色劇中表現漸佳，也逐漸開始欣賞善逸。配音挑戰上，則要極力避免感冒。

江志倫表示，他先以日本聲優詮釋方式為參考，了解角色設定後再融入自己的表演方式。為日本動畫進行中文配音，最困難的部分在調整說話方式，例如日語可以拖長尾音，但中文尾音較簡短，必須注意不被日語節奏影響。

從事配音工作超過20年，此回在《鬼滅之刃》飾演「炭治郎」的錢欣郁表示，自己是因喜愛卡通而踏入配音員一行，看到現場眾多漫迷如此鼓勵中文配音作品，非常感動。她也提及，中文不像日語，能在吼叫、喊招式等台詞上表現那麼飽滿，也許這就是中文配音員時常被嫌棄情緒不夠投入的原因。

同時飾演「嘴平伊之助」及「富岡義勇」的陳彥鈞笑說，最初他不知道自己也要為富岡義勇配音。被錢郁欣笑虧：「你在台灣配音圈，怎麼會覺得自己只配一個角色。」引起現場一陣掌聲。事實上，錢郁欣、江志倫及陳彥鈞三人，都在《鬼滅之刃》中肩負三個角色，他們認為，台灣配音員多要在一齣劇分飾多角，也可視作自我挑戰。

《鬼滅之刃》描述炭治郎與被鬼化的妹妹「禰豆子」的殺鬼冒險歷程，動畫播出後漫畫銷量大幅提升，更打敗《航海王One Piece》成去年日本年度暢銷漫畫冠軍。今日中文配音員簽名會上，錢郁欣、江志倫及陳彥鈞各自展現配音實力，立即投入角色情緒、快速切換高低音的專業表現也叫漫迷讚嘆不已，三人更挑戰用台語配音，可說是最「接地氣」的現場演出。

(中時 )