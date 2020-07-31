民眾可能因為年長失智、發展遲緩、精神障礙或一時身體狀況不適等情形，面臨到迷路、走失或一時忘了回家的路，讓家人焦急萬分。新竹市警局推出指紋存檔服務，如此有民眾迷路、走失時被送到警察局，就可以透過指紋比對確認身分，找到回家的路。

愛心手鍊、布標及手機是失智症患者家人常會準備的物品，但有些長輩覺得戴起來不舒服，常會把手鍊、布標摘掉，或忘了帶手機，導致無法得知其身分。有鑑於此，新竹市警察局配合市政府社會處、教育處、民政處、衛生局等單位相關活動，推廣指紋存檔服務，對於行動不便的長者及身心障礙民眾、10人以上申請的團體，更提供到場服務。

市警局在7月31日於金山里社區關懷據點舉辦廣指紋存檔服務，由鑑識人員向長輩們說明指紋存檔服務，共有65名金山里的長者踴躍參加，反應熱烈，當場申請以攜帶式指紋掃描設備進行存檔。

市警局建置的指紋遠端比對工作站，期望對於迷途長者或身心障礙民眾，可以即時連線至刑事警察局指紋資料庫紋進行比對、辨識及確認身分，讓他們能夠迅速重回溫暖的家。

(中時 )