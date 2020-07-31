水獺經由友善階梯行走於水域間，夜間獵食小白鷺的實況。（金門縣府提供）

金門縣府與農委會〈特有生物研究保育中心〉合作，在今年6月推出金門限定的公民科學回報平台「獺足金門」。（金門縣府提供）

金門今年3月至5月發生3隻保育類動物「水獺」死亡個案，農委會家畜衛生試驗所病理解剖發現均有受到外力撞擊跡象，但與過往車輛撞擊導致粉碎性骨折顯有不同，應非路殺所致。至於是否是爭奪領域或遭其它動物追咬，則有待學者專家進一步研究。

縣府建設處長文水成說明，農委會家畜衛生試驗所除基本的解剖外，也增加各種疫病、毒性殘留檢驗，但並未發現感染野生動物常見疫病，胃內食物也無農藥殘留，顯示目前金門地區的水獺棲地品質仍相對安全。

縣府指出，在林務局〈國土綠網計畫〉等相關計畫補助下，已針對歐亞水獺進行多項友善環境改善措施，從自動相機監測影像判斷，各地水獺族群仍在持續生存與繁衍，水獺友善階梯及枯水期的農塘浚深與擴大，也適度增加歐亞水獺可利用空間。

縣府強調，包括古崗湖、莒光湖，甚至是城鎮的造型水體空間都有水獺移居的跡象，雖然部分的水域工程對於歐亞水獺、金龜、大鱗梅氏（魚扁）等濱水生態系統的瀕危物種威脅仍然存在，但縣府持續尋求更多單位的支持與合作，讓大自然朋友有更友善的生活空間。

縣府與農委會〈特有生物研究保育中心〉合作，在今年6月推出金門限定的公民科學回報平台「獺足金門」。若民眾發現水獺足跡、排遺和活動畫面，皆可於平台進行回報。如遇需緊急救援的野生動物，可撥打縣府1999專線通報，由縣府農林科專人協助處理。

(中時 )