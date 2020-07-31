2020年暑假雖然延至7月16日才開始，但因為政府安心旅遊補助19歲以下游樂園免費，自7月1日起，六福村即湧入悶壞了的學生族群自組團體出遊，平均每日入園人數約為5～6,000人。

六福村表示，暑假正式開始後，搭上部落狂歡慶典活動開打，主打的「冰霧派對」訴求清涼的水戰活動，氣氛熱烈成功營造夏日印象，吸引大批遊客入園享受被水花、水柱、碎冰濕身的清涼快感，平均入園人數衝破萬人，雖然今年因為疫情影響水樂園未開放，但預期整個暑假來園人數可較去年提升二成。

熱浪一波波來襲，六福村主題遊樂園推出暑期限定「冰霧派對」，8月底前19歲以下享免費補助，19歲以上可享全民優惠599元(原價999元)。

位在園區美國大西部的雞排餐車尤其熱門，服務人員掌握黃金烹調時間，將一片片雞排炸得外酥內軟、飽滿juicy，成了園區餐車業績王，單月可售出逾2萬片雞排。

此外，今年暑假推出季節限定的火山野宴海陸套餐，以香烤松阪豬、雞肉串、扇貝組合，佐以泰式酸辣醬，讓整道料理層次提升，充滿新鮮海洋風味；南洋沙嗲串則是淋上獨家秘方手調醬，經過先醃後烤料理程序，讓肉串香氣撲鼻而來；海之霸貝殼堡則是以獨特貝殼造型麵包裹覆著新鮮炸蝦排，一口咬下立即感受蝦肉Q彈口感。

六福村行銷經理黃淑芳表示，2020年六福村全新打造美式快餐車，供應消暑生啤酒、無酒精的奶油啤酒，搭配肉醬起司熱狗堡或薯條，讓遊客享受新穎美食體驗。園區內餐車亦推出各式振興三倍券優惠套餐，面額200元振興三倍券，即可購得最高價值278元的長頸鹿熱狗堡套餐(含2杯飲料及2份長頸鹿熱狗堡)，享樂同時更省荷包。

(工商 )