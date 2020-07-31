鐵道迷黃吉年（右二）20年前打造新幹線餐廳，如今由兒子黃僑韋（右一）接手，融入更多巧思及創意。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳是一處適合拍照打卡的地方。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳是一處適合拍照打卡的地方。（陳淑娥攝）

新幹線是一間保有火車老味道及結合新點子的餐廳。（陳淑娥攝）

新幹線是一間保有火車老味道及結合新點子的餐廳。（陳淑娥攝）

新幹線是一間保有火車老味道及結合新點子的餐廳。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳第二代經營人是街頭藝人，忙完廚房後還會到車廂內高歌娛樂顧客。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳18日正式與大家見面，開幕以來，許多遊客被特色外觀所吸引，紛紛入內用餐或參觀拍照。。（陳淑娥攝）

有團體包下火車車廂用餐，是聚會或慶生的好地方。（陳淑娥攝）

有團體包下火車車廂用餐，是聚會或慶生的好地方。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳的菜色多元，更符合現代人的選擇。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳的菜色多元，更符合現代人的選擇。（陳淑娥攝）

新幹線餐廳的菜色多元，更符合現代人的選擇。（陳淑娥攝）

台中市后里泰安車站是鐵道熱點，同為鐵道迷的黃吉年20年前砸百餘萬買下4節車廂，大家一片譁然笑他是「憨人」，但他別出心裁打造新幹線餐廳，賣起鐵路便當。3年前因身體因素停業，兒子黃僑韋放棄熱愛的街頭藝人表演，回家將老店新開，保留舊鐵道元素結合新點子，轉型推出多元美味餐點，也成了熱門的打卡點。

年近70歲的黃吉年說，20年前花了百餘萬南下高雄買4節車廂，光運回台中就要37萬元運費，沒想到，這是忙碌的開始，他花了好幾天到山洞苦尋鐵軌接片，也請工人到資源回收場找了700根枕木釘，7個月才打造好新幹線餐廳，由於餐廳極具特色及地點佳，生意非常好，也讓一家人忙到不可開交，3年前卻因身體不適忍痛停業。

黃僑韋表示，餐廳停業後，看著父母辛苦打理腹地570坪的庭院，有人想要承租做生意，他心想，自己有餐飲底子，不如將老店新開，除了可傳承爸爸的初衷外，也能將鐵道景點分享給更多人知道。

黃僑韋原先有正職，同時也是一名街頭藝人，他放棄工作及熱愛的表演，與父親攜手經營餐廳。不過，他想顛覆以往賣鐵路便當的情形，轉型推出目前年輕人頗接受的日式餐點，卻不被爸爸所接受，期間經過多次溝通，最後老人家終於放手讓年輕人去發揮。

新幹線餐廳18日正式與大家見面，開幕以來，許多遊客被特色外觀所吸引，紛紛入內用餐或參觀拍照。黃僑韋說，這是一處保有火車老味道及結合新點子的餐廳，歡迎舊雨新知搭乘「新幹線」暢遊台中后里。

(中時 )