明起將是超商預約三倍券的最後一波開跑。行政院長蘇貞昌特地請來唐老師談星座下半年消費運勢？別誤會，蘇揆指的唐老師是數位政委唐鳳，蘇揆提醒，己有2000萬人領三倍券，剩下的300萬人，要趕快下單。

蘇揆本周除加強宣導三倍券循環加碼運用，還在臉書有請唐鳳擔任星座 運勢解惑的老師。

為了促進三倍券的領用，蘇揆提醒，已經有2000萬人領三倍券了。還差300萬人，蘇揆用唐鳳錄製的腦波影片，告訴剩下的300萬人，無論你是甚麼星座請把握機會、鼓起勇氣，勇敢向宇宙下訂單！

(中時 )