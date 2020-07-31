跨黨派立委遭搜索 民進黨：任何違反廉政 立案調查從嚴辦理 19:432020/07/31 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 跨黨派立委遭搜索，民進黨：任何違反廉政，立案調查並從嚴辦理。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調今搜索立法院5位跨黨派立委辦公室，民進黨發言人顏若芳今表示，因現為檢調偵查階段，一切尊重司法。待相關情節明朗與釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，民進黨亦將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。 立法院恐爆集體貪漬案，據悉，檢調31日上午大動作搜索立法院，包括綠營立委蘇震清、時力徐永明，藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍趙正宇等立委辦公室被搜索，並將前立委助理約談到案，搜索仍在進行中。 (中時 ) #立委 #搜索 #跨黨派 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓市長來了！韓國瑜赴花蓮致哀 網：韓總 我們好想你！ - 政治 李登輝真正傳人是誰？網點名5人「她」竟上榜 - 政治 韓國瑜野生照再流出 網猛然發現：跟以前不一樣了 - 政治 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 前幕僚爆：李登輝曾被他拒於門外 在雨夜中「罰站」10多分鐘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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