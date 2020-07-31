檢調今搜索立法院5位跨黨派立委辦公室，民進黨發言人顏若芳今表示，因現為檢調偵查階段，一切尊重司法。待相關情節明朗與釐清事實後，若有任何違反廉政行為者，民進黨亦將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。

立法院恐爆集體貪漬案，據悉，檢調31日上午大動作搜索立法院，包括綠營立委蘇震清、時力徐永明，藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍趙正宇等立委辦公室被搜索，並將前立委助理約談到案，搜索仍在進行中。

(中時 )