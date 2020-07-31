每年的7月31日是「世界巡護員日」（World Ranger Day），以這個日子向全世界最前線保護自然環境的森林護管員們致敬，更提醒世人與自然共存共榮的重要。林務局在今天的世界巡護員日特別活動推出「森林護管交流論壇」，從各自不同的角度出發，探討山林巡護議題，更分享這群山林守護者日常工作的精采故事。

台灣約有六成的土地被森林覆蓋，蘊含了珍貴且豐富的山林資源，是獨特的寶藏。然而全島廣袤的國有林僅有千餘位森林護管員巡護，時常被外人誤解工作可以恣意徜徉在山水之間遊玩的他們，其實工作內容涵蓋林地管理、動植物資源調查、森林經營、林產利用等，更可能直接面對「山老鼠」對其生命直接的威脅，遇森林火災的好發季節，更需變身為「森林救火隊」前往搶救森林資源；遇上登山客失蹤或受傷時，也經常參與搜救、救援，工作相當多元且辛苦。

今日「森林護管交流論壇」中，以細心及耐心著稱的新竹林區管理處森林護管員羅時凡，就其努力不懈守護山林及保育野生動植物的經驗，向大眾分享山林、野生動植物對臺灣的重要性，提醒大家森林其實並不是與都會斷裂、分隔的存在，反而和你我的日常生活十分貼近。

近年來林務局積極導入民間能量共同經營管理森林，以補強政府人力編制及資源的有限性。因此除了森林護管員之外，更有一群奉獻休假時間上山協助巡護的志工們，他們不但秉著對環境的愛巡守台灣森林，更利用本身的專長協助林地巡護工作；他們有些來自鄰近國有林周邊的社區部落，有些來自大學登山社，還有社會各行各業的山友，林務局期盼藉由政府與民間通力合作，讓守護山林的方法能與時俱進，更有效守護自然資源。

林務局長林華慶表示，森林護管員在守護臺灣森林資源的崗位上，就像在維護森林生命力的「心跳」，是極其重要的關鍵角色，時常須不懼險阻地深入山林進行調查，更須搶救惡火對山林資源的吞噬，要忍受寒風甚至冰雪，經過長時間的夜間埋伏以查緝盜伐。森林護管員默默為台灣山林犧牲奉獻的精神，非常值得全民尊敬，因此，林務局與國際扶輪3523地區今（109）年也在世界巡護員日共同表揚年度傑出、優秀森林護管員，除了嘉勉森林護管員的辛勞付出外，讓國人能重視及肯定森林護管員對台灣山林的貢獻，更盼透過此舉，傳遞守護山林的精神，呼籲全民共同關注、保護台灣珍貴的自然環境及資源。

108年度傑出森林護管員為嘉義林區管理處吳志聰。

108年度優秀森林護管員有：羅東林區管理處葉錦維、吳明修；新竹林區管理處羅時凡、劉景能；東勢林區管理處黃頡睿、王志誠；南投林區管理處陳長根、陳世暉；嘉義林區管理處余長強；屏東林區管理處邱水鏡、劉冠宏；台東林區管理處林惠國、吳清良；花蓮林區管理處楊幸福、方金榮。

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