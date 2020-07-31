民進黨高雄市長候選人陳其邁出席第一選區大旗美地區後援總會成立大會。（林雅惠攝）

高雄市治安連續2天有亮刀亮槍事情，又出現有網友留言說砍國民黨高雄市長候選人李眉蓁比砍情敵好多了，還能領優良市民的獎狀，李陣營發言人報案時也呼籲行政院長才剛換警察局長，是不是又要再換局長的看法？民進黨高雄市長候選人陳其邁強調，任何選舉不應該有言論的暴力或是涉及到刑事犯罪的言論，也希望警方能夠加緊查辦，選舉過程都能夠和平順利。

對於未來若當選市長，如何在治安上加強？陳其邁說，維持打擊犯罪、維持治安是地方首長最重要的工作，整個警察的任務應該要更單純，不要有過多非屬於治安的工作，對警員家屬的生活或是警察的權利也要來維持，讓警員在值勤時沒有後顧之憂。

此外，陳其邁表示，警察裝備很重要，提高健檢率或是在治安的熱點，必須有效率的調整警察勤務來打擊犯罪，尤其重大刑案能夠責成地方治安首長負起責任，一些重大的治安事件能夠在犯罪的偵查強力落實，來共同打擊犯罪。

陳其邁強調，治安必須由警察跟民眾的充分合作，尤其在社區的警察或著是跟民眾之間怎樣利用民間資源能夠密切合作、共同打擊犯罪，這也非常重要。

另外治安部分，現在也逐漸朝向利用大數據或是科技的方式，讓警察的辦案技巧能夠增加，用大數據或科技的方式幫助警察辦案，讓整個不管是犯罪偵查到犯罪的預防都能更有效率。這個未來也會包括在治安工作的落實，能夠要求相關的局處共同來合作，因為治安的工作不是只有警察局，也涉及到其他局處，所以怎樣讓高雄的治安改善是地方首長最重要的工作。

(中時 )