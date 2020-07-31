內政部役政署31日特別邀請台南市、嘉義市、屏東縣等區公所參加役男暑期輔導的300多名小朋友及100多名役男，一起到水道博物館同樂。（劉秀芬攝）

內政部役政署署長龔昶仁（左）、台南市長黃偉哲（右二）贈送禮物給參加活動的小朋友。（劉秀芬攝）

役男洪世昌平日除了行政工作，也積極參與公益活動。（劉秀芬攝）

交通大學財經研究所博士班畢業的洪世昌，在內政部役政署當役男，平日除了行政工作，也參與社區居家關懷、獨老送餐服務、支援捐血志工，暑假更到南投仁愛之家育幼院幫國中小學生課輔，熱心參加役政署公益活動。

今年8月14即將退役的洪世昌，31日與其他役男帶著20多名仁愛之家的小朋友到台南市山上區花園水道博物館，參加替代役男暑期暖心做公益暨反毒宣導活動，帶小朋友參觀園區，看表演，一起玩遊戲。

洪世昌雖即將退役，但他仍把自己的假期用來陪小朋友出遊。他說，平常就喜歡跟小朋友相處，去課輔後發現社會上有許多弱勢小朋友需要幫助，讓他更想回饋社會，做一個手心向下的人，因此跟著大家一起帶小朋友出遊。

役政署署長龔昶仁表示，今年在嚴峻疫情下，上半年仍有5000多人次的役男投入公益活動，暑假期間也持續推動各項公益活動，到社區幫學童課輔、關懷獨居長者、協助居家清潔，到社福機構表演，到機關學校進行反毒宣導，讓役男從服務中的成長與蛻變。

役政署31日特別邀請台南市、嘉義市、屏東縣等區公所參加役男暑期輔導的300多名小朋友及100多名役男，一起到水道博物館同樂，度過歡樂的暑假時光。

(中時 )