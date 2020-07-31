被噴灑除草劑，分隔島上雜草大面積呈現枯黃。（花蓮環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府本月15日公告實施非農地使用除草劑自治條例，有些環境敏感地區不可以使用除草劑，不過在市區民權路上美崙田徑場前的中央分隔島，卻遭人噴灑大量除草劑，大面積雜草已呈枯黃，環保局找到工程外包商所為，將請當事者陳述意見後裁處，最高可罰10萬元，一旦開罰將是除草劑自治條例實施首例！

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例7月15日正式施行，是繼宜蘭、台北、高雄後，全國第4個對除草劑使用做出限制的縣市政府。

除草劑被濫用，破壞環境，去年花蓮市大本運動公園、忠烈祠、文創園區周邊等，相繼發生大規模使用除草劑事件，縣議員楊華美扮推手，在議會提案爭取訂定自治條例規範，並且明訂公園、學校等8大類特定區域，清除雜草時禁用除草劑，違反規定可處1萬5000元以上10萬元以下罰鍰，得按次處罰。

除規範使用區域，還包括除草劑販售，只能賣給年滿18歲，且實際從農者、農藥代噴業者，販售採實名制，並作成紀錄保存3年。無論違法使用或違法販售，將處1萬5千元至10萬元以下罰鍰。

環保局環境稽查科長林蔡毓指出，近日就接獲法規實施後第一件檢舉案，位於民權路上美崙田徑場前的中央分隔島遭人噴灑除草劑，現場稽查發現，分隔島上雜草呈現枯黃情形，經與土地管理單位花蓮市公所聯合追查，已查明在分隔島上噴灑除草劑的行為人、工程包商，通知他載明並陳述行為內容，最高處10萬元罰鍰。

另外，環保局也接獲光復馬太鞍鐵路附近被使用大量除草劑，已經派員稽查。

林蔡毓說，立法前和法案上路前已辦多場說明會溝通、宣導。生態環境需要大家維護，希望在「非農地使用除草劑管理自治條例」的規範下，善盡土地管理職責以及達到除草劑販售的有效管理。

(中時 )