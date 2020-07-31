街口執行長胡亦嘉。（本報資料照片）

街口投信董總落跑，大股東街口集團執行長胡亦嘉2020年二度獨撐大樑！街口投信31日公告董事長發生異動，董事會選任副董事長胡亦嘉接任董事長，這是今年街口投信第二度上演「街口小霸王闖天關」的戲碼。

為了力推號稱台版餘額寶的「街口託付寶」，胡亦嘉連槓二任金管會主委都沒能闖關成功，從前任主委顧立雄到現任主委黃天牧，都很明確指出，只要是涉及「保證收益」就是踩紅線，不管是直接、間接保證都已違法而不是創新，「金管會只鼓勵負責任的創新」。

街口投信更換董事長，在今年1月6日就發生過。街口投信在1月2日因刊登託付寶戶外宣傳廣告，引起金管會證期局高度關注，1月6日胡亦嘉宣佈解任原街口投信董事長高武忠職位，由他自己兼任董事長，1月7日生效。然而，高武忠在卸任4天後，1月10日又重接董座。

時隔半年，「街口託付寶」在7月20日再現江湖，且這次不只是打廣告，而是金管會還未核准該架構就上線偷跑，由於打出「存錢就能有1.2％至2.5％的預期增長率」短短上一天內資金規模就上衝1.5億元、開戶數也達4、5000戶，但只上線三天就被金管會防堵，7月22日自動關閉下架、保管銀行也拒收、將資金退回給投資人。

街口投信因基金連結「街口託付寶」恐給投資人保證收益的誤解已有踩紅線之虞，董事長高武忠在7月22日再度離職，胡亦嘉宣布代理董事長、31日董事會選任為董事長。街口投信總經理莊鈜富也已在7月28離職，遺缺暫時空出，接任人選未定。

不過，胡亦嘉是否真能接任投信董座，還是要證期局點頭。證期局指出，投信公司要更換董事長首先要依「公司法」程序，要由董事會選任通過，第二步要由金管會就適格性作審查，必須依程序法規進行。

(工商 )