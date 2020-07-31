睽違24年，彰邑城隍爺在千人擁簇下，31日晚上6點起駕出巡暗訪了，七爺八爺手持腳鐐銬護駕，護衛隊手持火把，火光明晃晃，一路神速疾行。（吳敏菁攝）

睽違24年，彰邑城隍爺在千人擁簇下，31日晚上6點起駕出巡暗訪了，七爺八爺手持腳鐐銬護駕，護衛隊手持火把，火光明晃晃。（吳敏菁攝）

彰邑城隍爺暗訪，縣長王惠美扶轎。（吳敏菁攝）

彰邑城隍爺暗訪，縣長王惠美扶轎。（吳敏菁攝）

睽違24年，彰邑城隍爺在千人擁簇下，31日晚上6點起駕出巡暗訪了，七爺八爺手持腳鐐銬護駕，護衛隊手持火把探路，火光明晃晃，一路神速疾行，沿途吸引拍照，行蹤飄忽地遶遍的整個彰化市，許多人加入追逐的行列，直呼好快腳程啊！城隍爺威儀昭告無形「歹米仔」不要來擾亂，驅煞除魔，祐境平安。

這次暗訪，象徵東、西、南、北、中的彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等5座寺廟及6將尊神，分5個角頭《舉火把》來開路，分為5個路線同步遶境，各個遶境隊伍人數約60人。

縣長王惠美扶轎，表示彰化市彰邑城隍廟早期每隔60年才決定是否出巡，後來，每隔12年決定是否出巡，並且是一杯定奪，12年前就沒擲到杯，今年因為疫情，城隍出巡讓彰化平安順利，瘟疫遠離，神奇一擲就顯現聖杯了。

王惠美表示，要等待城隍也出巡，還得過完一輪12生肖，下次要再見，也許12年、也許24年、36年了，文化局這次也都投入進行影音等紀錄，作為歷史資料的保存，讓後代子孫能藉由影音、照片等瞭解特殊傳統習俗。

暗訪隊伍一路展開照光明，8月1日出巡，遵循古禮依傳統科儀舉辦，還組了來自全國的宮廟，組成了彰邑城隍廟八年級同學會，有傳統花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等晚上觀禮台欣賞打上燈光的各地文武藝陣表演更是不容錯過。

彰邑城隍廟現場亦準備平安水、紀念扇及多款紀念小物，保佑信眾避免犯沖，民俗專家林茂賢指出，「暗訪」算是陰間「掃黑行動」，利用夜晚派遣神將出巡、緝捕暗藏在角落的妖魔鬼怪，彰化市最為特殊，每隔12年才決定要不要辦，而且還是以一杯來定奪。

(中時 )