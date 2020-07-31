2020/1/2：史上最嚴重台灣將領空難，8死5傷，國防部公布報告，飛鷹直升機觸地2次後郭行進70公尺翻滾。(中時資料庫)

2020/7/28：台灣史上最高樂透彩金31.2億。(本報系資料照)

2020/7/30：台灣史上第一位台籍民選總統李登輝逝世，圖為前總統李登輝。(資料照片/陳麒全攝)

從2020年年初新冠肺炎疫情爆發開始，世界上每個月都有大事發生，台灣也不例外，一名網友在PTT把到7月30日為止台灣每月發生重要事件列表整理，並驚呼，「2020庚子年才快過完7月，已經李登輝過世 網整理2020台灣每月大事列表嚇死：啊？沒有一個月不創造事件」。

前總統李登輝於昨(30)日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，並引起國內外高度重視，從政治人物到民間，甚至是外國，近日話題無不圍繞在對李前總統的哀悼，與他一生事蹟的探討。加上今年年初開始，台灣每月都在發生有重大影響的事件。於是，有網友為大家整理從今年開始到目前為止，台灣每個月發生的重大事件：

2020年開年：21世紀第一全球瘟疫「新冠肺炎」爆發

2020/1/2：史上最嚴重台灣將領空難，8死5傷

2020/1/11：台灣總統大選開出史上第一高票817萬當選人

2020/1/30：台股史上最大收盤跌點697.97點

2020/2/2：台灣史上第一次中小學延後開學

2020/3：史上第一次取消中職明星賽

2020/3/13：台股史上最大盤中跌幅7.54%跌點786.17點

2020/4/11：史上第一次關門中職開幕戰

2020/4/17：台灣史上第一次直轄市市長罷免案成案

2020/4/21：史上第一次國際油價期貨價格下跌至負數

2020/5/1：台灣史上第一次，報稅期延長為2個月

2020/6/6：台灣史上第一次直轄市市長罷免案通過

2020/7/3-5：台灣史上第一次大學指考延期

2020/7/28：台灣史上最高樂透彩金31.2億，台股歷史新高點，盤13,031.70

2020/7/29：台灣氣象史上最熱的7月，第一次無颱風的7月

2020/7/30：台灣史上第一位台籍民選總統逝世

其他網友則留言回應，「以後歷史課的重點年份」、「就算以世界的尺度來看 都是絕無僅有的一年」、「開啟奇蹟的世代的奇蹟的一年」、「以後高中生歷史考卷不會寫就先猜2020」，甚至還有網友表示，「年底前應該還有可整理的」。

前總統李登輝逝世後，有PTT網友整理2020台灣大事列表。(取自PTT)

(中時新聞網)