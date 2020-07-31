25歲游姓女騎士日前行經新北市新莊區壽山路時，路樹突然倒塌砸中游女頭部，游女連人帶車拖行數百公尺，送醫後仍不治身亡，游女家屬提起國賠，新北地院認定該樹由新莊區公所定期修剪，降雨資訊也未達豪大雨標準，今判新北市農業局須賠償游女家屬335萬餘元，全案可上訴。

判決指出，去年6月27日凌晨，游女騎車行經新北市新莊區時，護欄外側樹木突然倒塌，砸中游女頭部，游女倒地後被機車往前拖行數百公尺，停駛在電線桿和外側護欄間，路人見狀嚇得報警，游女送醫後仍回天乏術。

游女家屬指控，該土地為新北市政府所有，新北市農業局疏於管理才會導致憾事發生，憤而求償醫療費、喪葬費35萬餘元，以及夫妻精神慰撫金各250萬元。

新北市農業局辯稱，該樹並非農業局特意栽種，也非農業局管理職責，屬於國有天然樹林，且是因為連日大雨沖刷所致，屬於天然災害，樹木養護與事故並無因果關係。

法官認為，該土地為新北市府所有，平時由新莊區公所定期修剪樹木，即便不是市府自行栽種，仍屬國家可管理範圍，且事發前後降雨量也未達豪大雨標準，認定為農業局疏失，今判新北市農業局須賠償游女家屬335萬餘元，全案可上訴。

(中時 )