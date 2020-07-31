台中市春社派出所員警熱心協助迷失車陣的老婦，順利返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「阿嬤，小心車子！」一名熱心市民見77歲廖姓老婦走在工業區路上，突然大卡車行經發出巨響，阿嬤受驚嚇一時腿軟跌倒在地，送她到春社派出所請求協助，員警發現她身上的鑰匙記載姓名及家屬聯絡資料，幫助阿嬤順利返家，原來老婦難忘的「何厝」是以前年輕時居住處，才想走回與丈夫曾居住的舊時地。

台中市警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋日前晚間擔服值班勤務，一名民眾扶著七旬老奶奶走進派出所表示，「

老奶奶差點出意外！獨自走在工業區，遇大卡車經過發出巨響，老奶奶嚇一大跳自己跌倒」。

廖姓老婦看到警方，不斷向警方表示，你知道「何厝」？員警初步判定應該指西屯區的何厝里，不過只知「何厝」仍無法送她返家。

員警先請老婦在派出所休息，發現老婦的口袋鼓鼓的，立刻詢問「阿姨，妳的口袋怎麼鼓鼓的，可以借我看裡面放甚麼嗎？」

老婦立即掏出物品說，「沒有啊，就鑰匙而已。」員警發現上面有記載老婦的姓名及家屬聯絡資料，順利聯繫上家屬

，家屬聽到母親正在派出所，說他們找好久，原來被送到派出所了，不斷感謝警方。

警方進一步了解，原來老婦心心念念的「何厝」是以前年輕時居住處，在西屯區何厝里附近，是與感情甚篤的丈夫一手將孩子拉拔長大的地方。

由於跟隨兒子搬到南屯區居住，年紀大漸漸出現失智的症狀，不僅會自己趴趴走，還會不停地想去以前待過的地方，廖姓老婦的兒子及媳婦對於警方協助照料其母親及迅速聯繫到他們非常感激。

春社派出所所長江松泳說，中華民國老人福利推動聯盟「

失蹤老人協尋中心」辦理「愛心手鍊」防止老人走失，24小時協助找到老人的民眾或警方，得以依照上面的編號，透過「失蹤老人協尋中心」聯繫到家屬，讓老人家盡速回到溫暖的家，歡迎民眾多多利用。

(中時 )