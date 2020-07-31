桃園私立永平工商31日舉行新舊任校長交接，為校服務多年的前任校長蔣香蘭卸下行政工作，後續由投身教職42年的新任校長胡劍峯擔大任，董事長朱仁才也期許永平成為桃園市技職教育發展中心，全國技職教育全方位發展的新典範，為台灣教育寫下新猷。

永平工商位於桃園楊梅區，校內設有汽車科、資料處理科、幼兒保育科、廣告設計科、表演藝術科、觀光事業科、餐飲管理科等7個科，其中又以餐飲科最具名氣，學生人數超過6400逾人，是全國高中職規模的前十名。

朱仁才表示，蔣香蘭帶領學校走過少子化的風爆，又能在108新課綱實施之初，帶領校內團隊不斷精進，也期勉新任的胡劍峯能善用本身豐富的辦學經驗及宏觀的視野，全力推動校務。胡劍峯也說，他時常將德國教育家家福祿貝爾那句「教育無他，唯愛與榜樣而已」掛在心上，提醒自己身教重於言教，凡事以身作則，避免誤人子弟。

胡劍峯認為，「學生在哪裡，老師就在那裡，有學生、老師的地方，就有校長的身影」，雖然自己長年待在學術體系，但無論是在技職還是學術，永遠要記得以學生為本位，幫助他們找到自我定位，畢竟學術不是獲取成就的唯一來源， 技職也是路途之一，教育的作用就該讓學子成為一顆閃亮的星。

(中時 )