劉志勤(左圖)、林真米(右圖)夫婦是1對恩愛夫妻，卻疑似財務糾紛不忍小孩受苦，進而迷昏慘殺他們。(中時資料庫)

世上有爸媽的孩兒最幸福！然而2006年9月花連吉安鄉民宅，卻發生一起父母慘殺親生小孩慘案。夫妻在花蓮兆豐農場、怡園度假村共有3家店面，其中2家為「魔幻家族」攝影館、「風車小站」飾品販賣站生意非常好，但是財務記帳卻是模糊不清，警方事後也發現兩人有高達1000萬的債務必須償還，懷疑為了詐領保險金將其殺害。令人觸目驚心的是，夫妻的5名子女被發現時，屍體均為穿著整起，有3名被膠帶綑綁遮住口鼻，再行上套以鐵絲固定，另2名年歲較大的子女則分別被夫妻倆勒斃與迷殺，兩夫妻犯案後，立即前往他處一同喝下農藥，陪同親自殺害的5名小孩共赴黃泉團聚。

劉志勤、林真米夫婦經營的「魔幻家族」攝影館，外表看似經營良好，背地裡的財務報表卻模糊不清。(中時資料庫)

這起父母聯手慘殺親生小孩慘案，發生在2006年9月4日的花連吉安村昌一街的民宅，劉志勤、林真米夫婦是1對恩愛夫妻，有著5名小孩的幸福家庭，卻疑似因下巨額債務，為詐領保險金進而殺害五名親生孩兒。劉志勤、林真米夫婦本身所經營的「魔幻家族」攝影館，以及「風車小站」飾品販賣站，外表看似經營良好，背地裡的財務報表卻模糊不清，當時調查的刑警表示，後續結果竟發現劉志勤、林真米夫婦在外有欠下1000萬的債務，推測是不願牽連到5名小孩，選擇分別在他們落單時進行殺害。

據警方調查指出，案發當時首先慘遭殺害為長子，當時他正已從高中畢業，並且考上私校醫事系，在家等候報道時遭到殺害；2兒子則因高中考大學時期較為忙碌，深夜返家時遭到林真米迷昏後殺害；小兒子則是放學回家後，在有知覺的情況下，被劉志勤以鐵絲綑綁，再纏繞到嘴巴裡殺害，導至他的屍體被發現時，下顎已嚴重脫臼；2個女兒則是在晚餐過後，遭到林真米迷昏後殺害。隨後夫妻在2015年6月10日，共赴花蓮縣吉安鄉的白雲山喝下農藥畏罪自殺。

警方在花蓮縣吉安鄉的白雲山，尋獲到疑似劉志勤穿著的運動鞋，也在附近找到丟棄的農藥瓶罐。(中時資料庫)

警方在花蓮縣吉安鄉的白雲山，尋獲到疑似劉志勤穿著的運動鞋，以及林真米的胸罩內褲。(中時資料庫)

2015年6月10日，警方在花蓮縣吉安鄉白雲山發現的兩具白骨，經法醫研究所檢驗報告為劉志勤、林真米2人，並在骨骸中檢出農藥，研判2人應是服農藥自殺。(中時資料庫)

據員工說法，劉志勤只要脾氣一來，就會對自家小孩發火，也曾被警方列為極度關注對象。員工也表示，劉志勤是為憨厚的老實人，對員工相當善待，總是準時發薪，然而當時劉志勤卻突然失蹤，沒有人知道該如何做決策，才進而先關閉起來。然而，警方卻發現，劉志勤的事業早在2年前就出現虧損，與合夥人拆夥，同時還與員工有數百萬的債務糾紛，也傳聞劉志勤野心過大，讀力到大陸投資失敗損失近800萬元，有可能是為還清負債，進而起了歹念想詐領保險金，才慘殺5名親生子女。

被發現的屍體，因肌肉放鬆才能達成姿勢呈現出十指緊扣，大幅的彎腰屈膝的動作。(中時資料庫)

案發後的2天，因有附近居眾聞到惡臭味通報警方，此件親子滅門事件才進而曝光，鑑事人員抵達現場後，立即在住宅浴室裡發現夫婦的5名子女，並全部都被黑色的垃圾袋套頭還打上死結，手腳也鐵絲綑綁，也在現場尋獲到1株台灣魚藤，警方推測夫妻有可能先將魚藤搗碎，加入到小孩的飲食裡控制行，再將其殺害。因為被發現的屍體，姿勢呈現出十指緊扣，還大幅的彎腰屈膝，推測極為可能是在昏迷態下，因肌肉放鬆才能使得肢體達成這樣的動作。

一般刑案現場混亂不堪，劉志勤5名子女命案中，屋內物品放置整齊，顯然有違常情。（中時資料庫）

檢方從捆綁5子的鐵絲和膠帶及照片研判劉志勤夫妻涉案。（中時資料庫）

警方也發現，5名小孩陳屍的民宅，沒有任何凌亂的場景，身上穿著也相當整齊，認定為熟人所為，然而當時屋內就只有夫妻倆人與5名小孩，可以得知為親人弒親，令人匪以所思的是案發現場的1樓客廳桌上，警方發現2張求救字條，分別以白紙和千元紙鈔書寫，內容為「25號，遇綁控制中孩子危急，請速報警，SOS」、「258巷25號，遭綁控制危急，請快報警」。當年的11月14日花蓮地檢署也發佈通緝令，全力逮捕劉志勤、林真米夫婦，並在2015年8月31日的吉安鄉白雲山發現的兩具白骨，並在附近不遠處發現1瓶丟棄的農藥罐，經法醫鑑定過後證實為劉志勤、林真米夫婦。

爲了證明五子命案凶宅沒有任何超自然現象發生，花蓮縣警局長耿繼文還特別單獨夜宿。耿繼文還表示，當晚沒人拉他的腳，也沒被劉家五子托夢，要花蓮民眾不要過於恐慌。(中時資料庫)

同年的9月11日，花蓮地檢署表示，劉志勤、林真米夫婦的證據確鑿，由於2人已畏罪自殺，無法對其進行相關的嚴格處治，因此以「不起訴」來作為此案的終結。

20150618中天新聞 花蓮五子命案 長女疑目睹被殺過程(中天新聞)

(中時新聞網)